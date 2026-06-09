9日朝、由利本荘市赤田の民家敷地内でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。クマが目撃されたのは、由利本荘市赤田字蓮池の民家敷地内です。由利本荘警察署の調べによりますと、9日午前8時15分ごろ、60代の女性が自宅敷地内にクマ1頭がいるのを自宅の中から目撃しました。クマの体長は約1メートルだったということです。警察が注意を呼びかけています。県内にはツキノワグマ出没警報が出されていて、屋外で