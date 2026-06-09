6月9日は語呂合わせで「ロックの日」です。自転車の盗難被害を防ぐために県内各地で鍵を二重にかける ツーロックが呼びかけられました。9日朝、JR秋田駅前で秋田中央警察署の署員や防犯協会の会員などが行った自転車の盗難被害防止キャンペーン。通勤・通学の時間帯に合わせ自転車を利用する高校生などにチェーンの鍵などを配り、二重に鍵をかける ツーロックを呼びかけました。県警察本部によりますと、