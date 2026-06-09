9日朝、由利本荘市で87歳の女性が自宅の敷地内でクマを目撃し驚いて転倒して右ひじなどに軽いけがをしました。現場は由利本荘市鶴沼の住宅敷地内です。由利本荘警察署の調べによりますと、9日午前6時ごろ、87歳の女性が新聞を取ろうと自宅の玄関を出たところ、敷地内にいるクマを目撃しました。女性はクマの姿に驚いて玄関の段差につまづき転倒し、右ひじなどに軽いけがをしました。クマは体長約1メートルで、そのままその場