完全非公開で行われた“W杯前ラストマッチ”でアピールに成功した。日本代表FW塩貝健人(ボルフスブルク)は現地時間7日、U-19日本代表とのトレーニングマッチで2-1の勝利に導く決勝点を記録。8日の練習後には報道陣の取材で「本番のオランダ戦でまた同じような形でゲームを変えられたら」と高らかに決意を語った。昨年3月のスコットランド戦でA代表デビューを飾った21歳の塩貝は、国際Aマッチ通算1試合でW杯メンバーに選出され