メキシコ・モンテレイでの事前キャンプを終え、ベースキャンプ地のアメリカ・ナッシュビルに入った日本代表は8日、約5000人のファンが詰めかけた公開練習で盛大な歓迎セレモニーを受けた。DF冨安健洋(アヤックス)は「たくさんの人が来てくれて、最高のスタートになると思う。歓迎してくれているし、たくさんのサポーターが日本を応援してくれている。彼らの声援に応えたい」と感謝した。事前キャンプ最終日の7日にはU-19日本代