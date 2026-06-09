北中米ワールドカップに向けてベースキャンプ地のアメリカ・ナッシュビルに入った日本代表にまた一人頼もしい仲間が加わった。メンター(相談者、助言者)としてベースキャンプから代表チームに帯同することが決まっていたMF南野拓実(モナコ)が8日、チームに合流。ナッシュビルでの初練習にトレーニングウェア姿で現れ、冒頭のランニングではDF長友佑都らと並んで先頭を走るなど、ボールを使わないメニューはチームメイトと一緒に