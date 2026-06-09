スマートバリューは急騰し、ストップ高の水準となる前営業日比８０円高の３７１円でカイ気配となっている。きょう午前１０時３０分ごろ、テレマティクスサービス「ＣｉＥＭＳ」（シームス）シリーズの開発・運用で培った知見・ノウハウを、ヤマトホールディングス傘下のヤマト運輸が同日から新たに展開する安全管理・法令順守サポートサービス「ｅ―ＴｒａｎＳｐｏｔ」（