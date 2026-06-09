「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の９日午前１１時現在で、ジャパンマテリアルが「売り予想数上昇」で３位となっている。 この日の東京株式市場でＪマテリアルは３日ぶり反発。同社は半導体製造向け特殊ガス供給装置のメーカー。キオクシアホールディングスを主要顧客に持つことから、足もと注目度が高まっている。６月４日に大陽線を示現し、１４％を超える急騰で一気に年初