・リガクＨＤは大幅高、グループ会社が参画する共同研究成果が世界的学術誌に掲載 ・森永乳が急騰で最高値圏を舞い上がる、三菱ＵＦＪなど大株主浮上で株高思惑に拍車 ・３ＤＭが高い、悪性胸膜中皮腫を対象の「ＭＩＲＸ００２」の治験で主要評価項目達成 ・タスキＨＤが反発、東証プライムへの市場変更でパッシブ系資金の流入期待 ・パナＨＤがマド開け急反発、データセンター向け蓄電池の売上高目標をポジ