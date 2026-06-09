8月21日に公開される短編アニメーション映画『しらぬひ』で主人公の声を担当するあののアフレコシーンとインタビュー動画、本ポスタービジュアルが公開された。 参考：あの、短編アニメー映画『しらぬひ』で主人公の少年役に共演に花澤香菜＆三木眞一郎 本作は、『君の名は。』『すずめの戸締まり』を手がけたアニメーションスタジオ、コミックス・ウェーブ・フィルムの新作短