９日の債券市場で、先物中心限月６月限は続落。米利上げ観測の高まりを背景に、前日の米長期債相場が続落（金利は上昇）した流れが東京市場に波及した。 ５日に発表された５月の米雇用統計が市場の想定以上に強かったことで、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が年内にも利上げに踏み切るとの見方が広がっている。この日の時間外取引でも米長期金利が上昇しており、これが影響する形で債券先物は朝方に一時１２８円３１銭まで軟化