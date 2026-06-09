北中米ワールドカップ担当主審に選出されていたソマリア人のオマル・アルタン氏がアメリカから入国を許可されなかったため、担当リストから外れることになったようだ。『BBC』などが伝えている。複数メディアの報道によると、米税関・国境警備局はイスタンブール空港から渡米したソマリア国籍の人物について、審査上の懸念から入国を拒否したと発表。氏名や拒否した具体的な理由は公表されていないが、アルタン主審とみられて