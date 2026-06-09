国際サッカー連盟(FIFA)は8日、日本時間13日午前10時キックオフの北中米ワールドカップD組第1節・アメリカ代表対パラグアイ代表で、荒木友輔氏(40)が第4審判員を、三原純氏(44)がリザーブ副審を担当すると発表した。荒木氏と三原氏は今大会に日本から選出された審判員コンビで、ともにW杯初担当となる。日本人審判員として3大会ぶりの主審や副審割り当てを目指すなかで、まずは開催国・アメリカの初戦で第4審判員とリザーブ副