ヴァンラーレ八戸は9日、倉石圭二氏(43)が2026-27シーズンにトップチーム監督に就任することを発表した。倉石氏はこれまでテゲバジャーロ宮崎の指揮官、横浜FCやV・ファーレン長崎のコーチなどを歴任。今年4月までFC今治の監督を務めていた。八戸は今季のJ2・J3百年構想リーグで40チーム中36位。今月6日に高橋勇菊監督の退任を報告していた。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●倉石圭二(くらいし・けいじ)■生年月