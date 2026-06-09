開催：2026.6.9 会場：プログレッシブ・フィールド 結果：[ガーディアンズ] 5 - 7 [ヤンキース] MLBの試合が9日に行われ、プログレッシブ・フィールドでガーディアンズとヤンキースが対戦した。 ガーディアンズの先発投手はギャビン・ウィリアムズ、対するヤンキースの先発投手はウィル・ウォーレンで試合は開始した。 1回表、3番 ポール・ゴールドシュ