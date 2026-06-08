セレクトショップ「ミッドウエスト（MIDWEST）」が4店舗目となる「ミッドウエスト ハエラ（MIDWEST HAERA）」を6月11日にオープンする。【画像をもっと見る】同店は、J.フロント リテイリングが子会社のJ.フロント都市開発、大丸松坂屋百貨店、パルコと合同で手掛ける新商業施設「ハエラ（HAERA）」の開業にあわせてオープン。3階に位置し、同フロアでは「エルメス（HERMÈS）」、「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」とい