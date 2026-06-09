【その他の画像・動画等を元記事で観る】 相葉雅紀が主演を務める映画『4アウト ―もう一度、プレイボール―』が11月6日に全国公開されることが決定した。 ■舞台となるのは“もうひとつのWBC”と言われる「世界身体障害者野球大会」 社会人野球を戦力外となり、夢をあきらめた主人公・矢上（相葉雅紀）は再就職先として選んだ障害者スポーツセンターで、野球をやりたい障がい者たちと出会う。