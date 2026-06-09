【その他の画像・動画等を元記事で観る】 乃木坂46が、グループ史上最大規模となる、全国8都市18公演を巡る『真夏の全国ツアー2026』の開催に合わせ、公式YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」との連動企画をスタートさせた。 ■連動企画第1弾は「筒井あやめのふらっと喫茶探訪」 本企画は、「乃木坂配信中」の定番シリーズや過去に反響が良かった動画を、『真夏の全国ツアー2026』の開催地にお