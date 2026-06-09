9日前引けの日経平均株価は4日ぶり反発。前日比629.62円（0.98％）高の6万4654.22円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は970、値下がりは550、変わらずは38と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を414.33円押し上げ。次いでアドテスト が232.91円、イビデン が34.19円、キオクシア が33.32円、レーザーテク が24.54円と