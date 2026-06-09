9日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比20.5％減の3864億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同25.5％減の2944億円だった。 個別ではＮＥＸＴＦＵＮＤＳＭＳＣＩジャパン気候変動指数 、ｉシェアーズＳ＆Ｐ５００プレミアムインカム が新高値。純パラジウム上場信託（現物国内保管型）