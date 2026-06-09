9日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数279、値下がり銘柄数240と、値上がりが優勢だった。 個別では中村超硬がストップ高。モイは一時ストップ高と値を飛ばした。タスキホールディングス、ジェイグループホールディングス、ムービン・ストラテジック・キャリア、ＣＩＮＣ、サイバー・バズなど6銘柄は年初来高値を更新。アーキテクツ・スタジオ・ジャパン、ステラファ