国際卓球連盟（ITTF）は8日、2026年第24週の世界ランキングを発表した。 ■日本女子は16選手がトップ100入り 女子シングルスでは、張本美和（木下グループ）が5週連続で3位に入り、自己最高順位をキープ。「WTTコンテンダースコピエ」で優勝した大藤沙月（ミキハウス）が1ランクアップの10位となり、2025年第43週（10月21日発表）以来のトップ10復帰を果たした。なお、1位の孫穎莎、2位の王曼碰（とも