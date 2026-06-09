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9日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ197649 -23.5 68170 ２. 野村日経平均 21607 -40.2 67590 ３. ＧＸ半導日株 18647 104.94090 ４. 日経Ｄインバ 17550 -36.13097