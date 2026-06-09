国立病院機構は北海道医療センターと、北海道がんセンターの患者など最大およそ５１万人分の個人情報が流出した可能性があると明らかにしました。（国立病院機構の関係者）「患者様をはじめ関係する皆さまに多大なご心配とご不安をおかけるする事案が発生したことについて深くお詫び申し上げます」国立病院機構は会見で、北海道医療センターと北海道がんセンターのノートパソコンに記