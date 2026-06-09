本日6月9日（火）24時34分放送の日本テレビ系音楽番組「夜の音 -TOKYO MIDNIGHT MUSIC-」（毎週火曜よる24時24分〜24時54分放送）。今夜の放送には緑黄色社会が登場！高校の同級生と幼なじみの4人で結成され、来年で結成15周年。今や多くの楽曲がドラマや映画、アニメの主題歌に起用される人気バンドに。彼女たちはなぜ学生バンドから国民的バンドへと成長できたのか？意外にも思える挫折の日々と、4人ならではの楽曲制作の裏側に