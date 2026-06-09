4人組アイドルグループ・@onefiveが6日、東京・EX THEATER ROPPONGIでワンマンライブ『@onefive LIVE 2026 “SAKURAIZATION”』を開催した。【ライブ写真】キュート＆スタイリッシュなパフォーマンスで魅了した@onefiveメンバーソロカット@onefiveは、KANO、SOYO、GUMI、MOMOからなる4人組。全員が15歳だった2019年に結成されたこと、そして「一期一会を大切に」という思いがグループ名に込められている。4人はアイドルグルー