俳優の杏（40）が、8日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。新聞紙を使って炊いた“かまどご飯”に合うおすすめのおかず5選を紹介した。【動画】「ただただおいしそう」杏＆佐々木希おすすめ！ご飯のお供5選杏は「新聞紙で炊くかまどごはん＆オススメおかず5選！【Top 5 Best Side Dishes for Rice】」と題した動画で、“魔法のかまどごはん”を使って新聞紙だけで炊いた白米とともに、“ご飯のお供”を堪能する様子を披露し