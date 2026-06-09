ハンバーグ＆ステーキレストラン「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は、18日より、混ぜて楽しむパフェ仕立てのかき氷を販売する。【写真】食感楽しい！かけて楽しむ「パチパチキャンディー」店内で雪のようにふんわりと削った氷に、フルーツや、ミックスジュースのようなどこか懐かしい甘さの2個のマーブルアイス、ナタデココ、ホイップをトッピング。全体をよく混ぜて食べることで、フルーツの果肉感、マーブルア