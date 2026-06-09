焼肉・寿司・スイーツ食べ放題レストランチェーンの「すたみな太郎」は12日から、「韓国フェア」を開催。韓国料理各種を食べ放題メニューとして提供する。【写真】カリッとチキンとタレがクセになる「ヤンニョムチキン」幅広い世代から高い人気を集めている韓国グルメがSNSを中心に新たな食文化として定着している。今回、同店では焼肉・寿司・スイーツを自由に楽しめる食べ放題の魅力とともに、韓国ならではの野菜と一緒に楽