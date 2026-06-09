◇日本カーリング選手権大会横浜2026(6月7日〜14日、横浜BUNTAI)日本一を決める今大会は、ミラノ・コルティナ五輪出場のフォルティウスやロコ･ソラーレなど全10チームが参加。1次予選リーグは5チームがAブロックBブロックに分かれて総当たり戦。上位3チームが2次予選リーグに進出。その中の上位4チームがプレーオフに進出します。大会3日目の9日、フォルティウスが北海道銀行と対戦。第3エンドにビッグエンドを奪われるも、第4エ