全国で368店舗を展開する「焼肉きんぐ」は、7月9日より、「五大名物」「プレミアムコース」などをリニューアルし、新しいグランドメニューの販売を開始する。【写真】焼肉きんぐ公式が公開した“ライフハック”今回新たに登場するのは、さっぱりとしたねぎ塩ポン酢をくぐらせて食べる「【名物】炙りミスジ 〜ねぎ塩ポン酢〜」、肉と脂のバランスが最高の「【名物】大判すだれ上カルビ」、ヤンニョムダレの辛さと脂の旨味を感じ