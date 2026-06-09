女優戸田恵梨香（37）が、8日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜午後9時）にゲスト出演。06年に放送された日本テレビ系ドラマ「ギャルサー」について振り返った。同作は渋谷のギャルサークルを舞台にした青春コメディードラマで、ギャルの一人を演じた戸田は「とにかくスケジュールがきつかった」と回想。「シャワーをしにお家に帰るぐらいでした」と生活のほとんどが撮影時間だったと語った。また「渋谷が舞台になってい