2024年4月8日に米テキサス州ダラスで観測された皆既日食/Keegan Barber/NASA（CNN）約2年ぶりとなる皆既日食が8月12日に発生する。米航空宇宙局（NASA）によると、皆既日食は月が太陽と地球の間を通過するときに太陽の光を完全にさえぎる影を落とすことで発生する。グリーンランド、アイスランド、スペイン北部、ポルトガル北東部の一部では、太陽が完全に隠れて空が一時的に暗くなる「皆既食」を観測できる。一方、太陽光の一部の