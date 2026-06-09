窃盗の罪で執行猶予中の元教師の男が大学に侵入し、カメラを盗んだ疑いで逮捕されました。奥島俊明容疑者は4月、神奈川県川崎市にある専修大学に侵入し、一眼レフカメラ1台とレンズ2個・24万8000円相当を盗んだ疑いが持たれています。奥島容疑者は写真部の部室から盗んだものを買い取り店に持ち込み、売りさばいていました。調べに対し、「競艇・競馬をやめられず、消費者金融からもお金を借りていた」と話す一方、「カメラを盗ん