農林水産省は9日、2026年産の備蓄米買い入れに向けた4回目の入札を実施した。過去3回の入札で98.4％が落札されており、残りの3332トンが対象となる。コメ余りの状況下で、業者は売れ残りを避けるため、価格を抑えてでも販路を確保するとみられる。10日に結果を公表する。買い入れ予定の全体量は20万7521トンで、これまでに20万4189トンが落札された。全量が落札されるかどうかが注目されている。買い入れ入札は、農水省がま