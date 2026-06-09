WBA・WBC・WBOの3団体統一世界スーパーフライ級王者ジェシー・“バム”・ロドリゲス（26＝米国、帝拳、23勝16KO）が9日までに更新されたボクシング界で最も権威がある米老舗専門誌「ザ・リング」のYouTubeチャンネルにゲスト出演。世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33）と、弟であるWBC世界バンタム級王者の拓真（30）について言及する場面があった。今週末に世界3階級制覇を目指して、WBA世界バンタム級王者の