「全日本大学野球選手権・１回戦、周南公立大１１−１奈良学園」（９日、神宮球場）周南公立大が５回コールド勝利で白星発進とした。２０２２年度に前身の徳山大が公立化してから神宮初勝利となった。エース右腕の早川彰太郎投手（４年・西日本短大付）は直球１３０キロ台ながらテンポ良くアウトを奪った。四回に先頭打者にソロを浴びたが後続はピシャリ。「初めての舞台だったので結構緊張もあった。野手が点を取ってくれて