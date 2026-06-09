元テレビ朝日社員の玉川徹氏（63）が9日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。クマ出没例が全国で目撃され、被害が出ていることについて私見を述べた。6日から目撃情報が寄せられている栃木・JR宇都宮駅周辺のクマの目撃例について、テレビ朝日板倉朋希アナが「宇都宮市内、こちら目撃情報があった地点を地図であらわしています。6日の土曜日、宇都宮駅の北側の地点で目撃された、と。それが