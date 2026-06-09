実は、かなり動揺したのか。安田大サーカスのクロちゃんが6月5日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレSECOND』」にMCとして生出演。人気番組での検証について、「あれでパターンがおかしくなった」と苦言を呈した。【映像】クロちゃん、人気番組にビックリ冒頭、“クルーちゃん”と呼ばれるABEMAボートレースガールズの1人、アロハシャツを着たモデルの羽方るなが「はーい。はぴはぴこと羽方るなです。今日は『