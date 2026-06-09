子宮体がんを公表した女優の西丸優子（46）が9日までにインスタグラムを更新。ドラマ復帰を果たして再会した女優への感謝をつづった。西丸は、女優の新川優愛（32）とのツーショットをアップ。「昔から何度も共演させていただいているゆあちゃん。#脳にスマホが埋められたと言うドラマが最後だったかな？今回、8年9年？ぶりくらいにやっとお会いできました。今放送中の#余命3ケ月のサレ夫でもご一緒だったのですが絡みはなく、