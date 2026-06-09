パーソルキャリアが運営する調査機関「Job総研」は2026年6月8日、全国の20代〜50代の現在就業中であるJobQ Town登録者の社会人男女446人を対象に実施した「2026年 夏のはたらき方実態調査」の結果を発表した。2026年 夏のはたらき方実態調査○今夏の出社予定は76.0%が「出社が多い」、理想のはたらき方は61.7%が「テレワーク希望」今夏の出社予定と理想のはたらき方今夏の出社予定を聞くと、「出社が多い派」が76.0%で過半数を占め