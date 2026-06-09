自然食研は2026年6月8日、週1回以上お酒を飲む習慣がある20代〜50代の会社員および内科医・消化器内科医を対象に実施した「会社員の梅雨だりと飲酒習慣」に関する調査の結果を発表した。本調査は2026年5月22日〜23日の期間、インターネット調査(PRIZMA)にて行われ、計1,018人(会社員509人、医師509人)から回答を得たもの。○お酒を飲む習慣がある会社員の約8割が「梅雨だる」を実感! 不調時でも飲酒を続ける実態梅雨の時期(6〜7月