AIは人々の生活に多大な影響を及ぼし企業の運営方法を一変させたといわれていますが、実際にどれほど変化したのかを理解するためには確固たる証拠と研究者らによる厳密な実証研究が必要だとして、それらを統合するための交流プラットフォーム「OpenAI Economic Research Exchange」をOpenAIが設立しました。Introducing the OpenAI Economic Research Exchange | OpenAIhttps://openai.com/index/economic-research-exchange/OpenA