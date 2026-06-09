6月5〜7日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、公開3週目を迎えた『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が、週末金土日動員18万5000人、興収3億2200万円をあげV3を達成した。累計では動員121万人、興収20億円を突破した。【写真で見る】6月5〜7日の全国映画動員ランキングを一気見！2位は、公開7週目となった『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が、週末金土日動員11万5000人、