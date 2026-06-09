俳優の山田孝之がメインパートナーとして審査にも参加する俳優オーディション「THE OPEN CALL」の2次審査が終了した。【動画】山田孝之が持論を披露！スペシャルインタビュー映像「THE OPEN CALL」は、オリジナル映画の主要キャストを募集する公開オーディション。15歳以上で性別・国籍・所属事務所・演技経験を問わず、条件と意欲があれば誰でも挑戦でき、「演技力」と「人間力」を選考基準に、まだ見ぬ才能との出会いを目