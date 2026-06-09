チームは現地8日にアメリカ・ナッシュビル入り森保一監督率いる日本代表が現地時間6月8日、ベースキャンプ地のアメリカ・ナッシュビル入りした。アメリカでの初日練習を終えたなか、初招集でチーム最年少のFW塩貝健人について、最年長のDF長友佑都が「見てて笑いが出るぐらい面白い」と、そのキャラクターに言及している。塩貝は3月のイングランド遠征で初招集され、スコットランド戦でデビューを飾った。そして代表キャップ”