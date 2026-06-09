見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第11週「凪（なぎ）にそよぐ」（第52回）が9日に放送され、当時の氷のうの“正体”が明らかになると、ネット上には驚きの声が集まった。【写真】明日の『風、薫る』病院にやってきたシマケン（佐野晶哉）シマケン（佐野晶哉）が書いた新聞記事の影響で、女郎のセツ（村上穂乃佳）の病室には、彼女を励まそうとするお