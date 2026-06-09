【モデルプレス＝2026/06/09】モデルの長谷川理恵が6月8日、自身のInstagramを更新。夫のバースデーケーキを公開した。【写真】52歳ママモデル「おしゃれすぎる」今年の夫のバースデーケーキはラズベリーとピスタチオのパルフェ◆長谷川理恵、夫のバースデーケーキ披露長谷川は「今年の夫のバースデーケーキは ラズベリーとピスタチオのパルフェにしました」と報告し、バースデーケーキの写真を投稿。ラズベリークリームやビスケッ