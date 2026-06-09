神戸市須磨区の会社敷地内で6月8日、50〜60代の男性が腹部と左目にそれぞれ刃物が刺さった状態で倒れているのが見つかり、搬送先の病院で死亡が確認された。刃物が刺さった男性が発見されたコンテナ〈2026年6月9日 10時41分撮影 神戸市須磨区〉兵庫県警が事件と事故の両面で調べている。8日午後1時半ごろ、神戸市須磨区若宮町1丁目にある建設会社の会社役員から「男性が血を流して倒れ、足元から血が出ている」という内容の1