馬トク報知で過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】。今回はナムラクレアが勝った２０２２年の函館スプリントＳを取り上げる。浜中騎手が覚悟の減量を行い、しっかり結果を出した。長く活躍した名牝の重賞５勝の中でも記憶に残るレースのひとつだ。力が違った。前半３ハロン３２秒８の超ハイペースで流れた４コーナー。最軽量５０キロのナムラクレアに騎乗する浜中は、まだ持ったままだった。直線入り口で先行する２